Суд постановив закрити в Одесі 11 будівель університету ім. Мечникова

Одеський окружний адміністративний суд постановив закрити через порушення правил пожежної безпеки 11 будівель Національного університету ім. Мечникова.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в оприлюдненому коментарі на офіційному сайті ОНУ .

Оскільки це рішення днями залишив у силі П'ятий апеляційний адміністративний суд, адміністрація, вишу оскаржить його в касаційній інстанції, бо, як зазначається, не спроможна найближчим часом "виконати усі приписи ДСНС щодо усунення недоліків в області протипожежної безпеки".

"Дійсно, апеляційну скаргу на рішення Одеського окружного адміністративного суду від 23 грудня 2020 року залишено без задоволення. ОНУ ім. Мечникова продовжує дії в юридичній площині і подає касацію до Верховного Суду", - йдеться у повідомленні.

Утім, зазначили у виші, відповідно до фінансових можливостей, університет поетапно виконує приписи ДСНС щодо усунення недоліків в частині протипожежної безпеки. Зокрема, "обладнано світловими табло виходи, розчищено евакуаційні шляхи, забезпечено безперешкодні виходи в зонах вікон перших поверхів, тощо".

В ОНУ ім. Мечникова додали, що навчальний процес не згортатимуть: усе "буде відбуватись відповідно до карантинних обмежень".

Як повідомлялося, працівники ГУ ДСНС в області звернулись торік до окружного адмінсуду з вимогою припинити експлуатацію будівель університету, розміщених на вул. Дворянській, Пастера, Довженка, Французькому бульварі та інших. А також - відімкунти від міської мережі електропостачання навчальні корпуси університету, лабораторій і бібліотек - через недотримання правил протипожежної безпеки.