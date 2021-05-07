На Донеччині викрили посадовців, які привласнили понад 700 тисяч на будівництві спорткомплексу

СБУ викрила заступників двох міських голів у Донецькій області на корупції - вони організували схему привласнення бюджетних коштів, виділених на реконструкцію об’єктів соціальної інфраструктури.

Про це йдеться у повідомленні пресцентру СБУ, передає Укрінформ.

Через оборудку зловмисники «вивели» з державної програми Мінрегіонбуду понад 700 тис. грн.

Встановлено, що чиновники уклали договір на будівництво спорткомплексу зі штучним покриттям для мініфутболу за кошти громадської організації. Але після завершення проєкту, учасники схеми підписали ще одну угоду на ті ж самі роботи, проте вже за гроші відповідної державної програми.

Для виведення бюджетних коштів у тінь зловмисники внесли неправдиві відомості до актів виконаних робіт, які були фактично реалізовані за попереднім договором.

За матеріалами СБУ двом високопосадовцям і одному з керівників регіонального Центру фізичного здоров’я населення повідомлено про підозру за: ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів), ч. 1 ст. 366 (Службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Наразі триває слідство для притягнення до відповідальності інших осіб, можливо, причетних до оборудки.

Як повідомляв Укрінформ, СБУ заблокувала схему розкрадання бюджетних грошей у сімох структурних підрозділах АТ «Укрзалізниця» у Харківській області. Учасники оборудки привласнювали кошти держпідприємства через безпідставне нарахування заробітних плат та інших соцвиплат. За попередніми оцінками, держава зазнала збитки на майже 1 млн грн.