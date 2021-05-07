Для запобігання пожеж: Чорнобильську зону на травневі патрулюють мобільні групи

Мобільні групи Державної служби з надзвичайних ситуацій патрулюватимуть Зону відчуження у період поминальних днів для запобігання пожеж в екосистемах.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України у Телеграмі.

"Відповідно до наказу Держагентства України з управління Зоною відчуження, дні з 1 по 9 травня визначено як поминальні. Люди, які направляються в Зону, аби вшанувати своїх рідних і близьких, повинні чітко усвідомлювати, що всі наміри розпалити багаття в лісі чи кинути не загашений недопалок злочинні", - ідеться у повідомленні.

Головне управління ДСНС в Київській області ініціювало проведення комплексу спільних з Нацполіцією, підприємствами сфери управління ДАЗВ, лісниками Північної Пущі заходів щодо захисту Зони від вогню.

Уся територія розподілена на сектори, в кожному з яких патрулюватимуть спільні мобільні групи. Вони вживатимуть відповідних заходів у разі порушення пожежної безпеки.

"Попереджаємо, що саме невеличкі багаття, спалене сміття на кладовищі та залишені біля могил лампадки призводять до масштабних лісових пожеж", - наголосили у МВС.

Як повідомляв Укрінформ, внаслідок пожеж у Зоні відчуження у квітні – травні 2020 року стався вторинний підйом штучних радіонуклідів з рослинності та ґрунтів і перенесення їх на значні відстані.