Шахраї ошукали українців на 2,5 мільйона під виглядом працевлаштування у ЄС

Поліцейські оголосили підозру організатору та членам угруповання за шахрайство під виглядом працевлаштування за кордоном, внаслідок якого громадянам завдано збитків на майже 2,5 мільйона гривень.

Про це інформує Управління комунікації Національної поліції України, передає Укрінформ.

"До складу організованої групи, яка діяла упродовж чотирьох років, входило п’ятеро осіб – організатор, співорганізатор і троє "менеджерів". У злочинній діяльності зловмисники використовували дві "схеми", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, у першому випадку створювалися підприємства, які оформлялися на підставних осіб, та отримувалася відповідна ліцензію на здійснення посередницької діяльності із працевлаштування за кордоном. У другому випадку використовувалися реквізити фірм, які мали відповідну ліцензію. Тож потерпілі не мали жодних сумнівів щодо легальності послуг працевлаштування, поінформували у відомстві.

"За підробленими документами зловмисники оформляли договори, на підставі яких отримували гроші від потерпілих. Оголошення про вакансії на підприємствах країн Євросоюзу зловмисники розміщували на створеному ними сайті, а також на спеціальних інтернет-ресурсах", - зазначається у повідомленні.

За інформацією правоохоронців, жертвами зловмисників стали близько 200 громадян, а сума збитків, завдана потерпілим, становить майже 2,5 мільйона гривень.

Правоохоронці провели санкціоновані обшуки за місцями проживання фігурантів та вилучили документацію, що підтверджує їхню злочинну діяльність.

Наразі усім членам злочинного угруповання оголошено про підозру за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) ККУ. Фігурантам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна. Наразі вирішується питання про обрання запобіжних заходів.

Фото: Нацполіція