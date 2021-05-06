У лікарні Скадовська запустили сучасну кисневу станцію

На Херсонщині у Скадовській центральній районній лікарні ввели в експлуатацію сучасну кисневу станцію.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє офіційний сайт Херсонської ОДА.

«Станція забезпечить весь медичний заклад киснем. Він буде постачатись мережею від кисневої станції до основних корпусів», - йдеться у повідомленні.

Голова облдержадміністрації Сергій Козир підкреслив, що хоча Херсонська область відноситься до "жовтої" зони, і спостерігається зменшення нових випадків захворювання, проте необхідно реагувати на випередження.

Скадовська центральна районна лікарня використовує до 40 балонів кисню на добу, залежно від потреб пацієнтів. Балони із киснем доправляються автотранспортом. Тому і було прийнято рішення щодо будівництва на території лікарні мережі централізованого киснепостачання.

У 2020 році за рахунок субвенцій із державного бюджету замовлено проєкт та закуплено станцію для киснепостачання ZELKO 45D у контейнері розміром 6,0х2,4 м. Контейнер утеплений та оснащений системами вентиляції, опалення, пожежної сигналізації, зливу конденсату, електрошафою. Загальна продуктивність кисневої станції складає 31,4 куб. м/год. Можна підключити до кисню 175 точок по корпусах лікарні.

Крім цього, проєктом передбачено встановлення одного кріоциліндра ємністю 1920 літрів, який буде заповнюватись періодично шляхом автомобільного транспортування.

За останню добу в області зафіксовано 125 нових лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Наразі в області 31 704 лабораторно підтверджених випадки захворювання на коронавірус. З них 25 402 людини побороли недуг; 5317 людей інфіковані COVID-19; 985 людей померли.

В Україні за минулу добу зареєстрували 6 038 нових випадків зараження коронавірусом.

Фото: khoda.gov.ua