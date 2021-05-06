В Івано-Франківському краєзнавчому музеї відкрили експозицію пташиних гнізд з зоологічної колекції.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Івано-Франківський краєзнавчий музей на своїй сторінці у Фейсбуці.

«Івано-Франківський краєзнавчий музей презентує виставки пташиних яєць та гнізда птахів нашого краю із зоологічної колекції фондової збірки. Для огляду представлені також пташині гнізда, які різняться за своєю формою, розміром та матеріалом», - повідомили в краєзнавчому музеї.

У Франківську презентували колекцію пташиних гнізд/Фото: Івано-Франківський краєзнавчий музей, Фейсбук

За їхньою інформацією, на виставці можна побачити гніздо ремеза, горлиці кільчастої, горихвістки, коноплянки, зяблика та інших пернатих, що представляють природні зони Прикарпаття. У музеї зауважили, що гнізда, які експонуються, були покинуті птахами внаслідок негоди, підтоплення або повалення дерев.

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«Виявити пташине гніздо у природі не так уже і легко, адже зазвичай вони дуже добре замасковані у траві, на деревах чи біля водойм», - запевняють фахівці музею.

Тут нагадують, що із середини весни і до початку літа в лісах триває «сезон тиші» або період розмноження диких тварин. Щоб не потурбувати та не злякати звірів у лісах, заповідниках, посадках зоологи радять людям не створювати на природі зайвого шуму.

Фото: Івано-Франківський краєзнавчий музей, Фейсбук