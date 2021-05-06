ДБР розслідує загибель прикордонника на Одещині

Державне бюро розслідує загибель працівника Державної прикордонної служби.

Про це повідомляє Укрінформ із посилання на сайт ДБР.

"Слідчі ТУ ДБР у Миколаєві розпочали досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 425 КК України — недбале ставлення до військової служби, вчинене в умовах особливого періоду", - йдеться у повідомленні.

За даними бюро, у результаті проведення невідкладних слідчих дій встановлено, що 5 травня на озері Тудорове у Біляївському районі Одеської області під час інспектування акваторії перевернувся човен із чотирма прикордонниками. Троє військовослужбовців змогли дістатися берега, ще один зник. 6 травня 2021 року співробітники аварійно-рятувального загону ГУ ДСНС в Одеській області знайшли тіло зниклого офіцера.

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"Зараз проводяться невідкладні слідчі дії, встановлюються особи, відповідальні за експлуатацію човна та його технічний стан, а також за проведення відповідних інструктажів", - додали в ДБР.

Нині призначено низку експертиз.

Як повідомляв Укрінформ, 5 травня під час патрулювання кордону та забезпечення дотримання прикордонного режиму в Одеській області перекинувся човен із прикордонним нарядом. Як пояснюють прикордонники, які врятувалися, перекидання сталося внаслідок погіршення погодних умов. За їх словами, після надзвичайної події офіцер, який згодом зник, встиг скоординувати дії складу наряду, що надалі допомогло врятуватися трьом прикордонникам. Тіло офіцера-прикордонника знайшли сьогодні.