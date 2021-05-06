Тернопільщина оновлює дорогу до Карпат

У Тернопільській області оновлюють шлях - знімають старе зношене покриття на дорозі державного значення Н-18 Івано-Франківськ – Тернопіль у рамках проєкту Президента «Велике будівництво».

Про це передає Укрінформ із посиланням на повідомлення пресслужби облдержадміністрації.

«На 20 км дороги до Карпат Н-18 вже відфрезовано старе зношене покриття. Поточний середній ремонт на перехідному об'єкті 2020 року, автошляху Н-18 Івано – Франківськ – Бучач – Тернопіль, просунувся до села Доброполе», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що автошлях Н-18 за програмою «Велике будівництво» - це понад 70 км двошарового нового покриття з укріпленою основою дороги, розміткою та бар'єрним огородженням. У населених пунктах буде встановлено освітлення, пішохідні доріжки.

Від Тернополя через місто Бережани до меж Івано-Франківської області цей автошлях не ремонтувався ще з 1990-х років.

У рамках проєкту Президента «Велике будівництво» на Тернопільщині запланували реалізувати 16 проєктів. Для цього в держбюджеті передбачили понад 120 млн грн.

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Як повідомляло агентство, Президент Володимир Зеленський під час всеукраїнського форуму "Україна 30. Інфраструктура" 22 лютого повідомив, що в Україні у 2021 році буде побудовано та відновлено 4500 км доріг державного значення та 2000 км місцевих доріг.

Національний проєкт "Велике будівництво" був ініційований Президентом восени 2019 року. Мета проєкту – побудувати необхідні об’єкти інфраструктури по всій Україні.