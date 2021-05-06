У школах Запоріжжя відновлюють навчання офлайн

Запорізька область виходить з червоної зони епіднебезпеки, в школах Запоріжжя відновлюють очне навчання.

Про це у Фейсбуці повідомив міський голова Запоріжжя Володимир Буряк, передає Укрінформ.

"З 11 травня буде відновлено очне навчання в школах", - йдеться у дописі.

Міський голова також нагадав, що згідно з рішенням Державної комісії з питань ТЕБ та НС, з 00:00 7 травня на території Запорізької області скасовано червоний рівень карантину. Область переведена у жовту зону епіднебезпеки.

Читайте також: У Вінниці школярі повернулися до навчання у звичному режимі

Зазначається, що з 7 травня відкриваються заклади громадського харчування, ринки, магазини, торговельно-розважальні центри, спортивні зали, музеї, бібліотеки тощо. Громадський транспорт працюватиме в звичайному режимі, тобто довідки на проїзд не потрібні. Але перевезення пасажирів продовжують здійснюватися виключно в захисних масках і за кількістю місць для сидіння.

Запорізька область наразі перебуває на 7 місці за кількістю хворих на коронавірус.

За даними лабораторного центру, за останню добу в області зареєстровано 356 нових випадків захворювання на COVID-19, зафіксовано 20 летальних випадків, одужали 786 пацієнтів.