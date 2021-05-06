На Херсонщині відновлюють міст через Північно-Кримський канал

У Херсонській області за програмою Володимира Зеленського «Велике будівництво» здійснюють реконструкцію мостового переходу через Північно-Кримський канал.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Херсонської обласної державної адміністрації.

Зазначається, що роботи із відновлення мосту через Північно-Кримський канал розпочалися наприкінці березня 2021 року. Міст є частиною дороги державного значення Р-47 Херсон – Нова Каховка – Генічеськ, але давно не відповідав існуючим навантаженням.

Після реконструкції довжина мосту становитиме понад 111 метрів, а габарит проїзду буде розширено до 9 метрів. Для пішоходів розширять тротуар до 1,8 метра. Наразі мостовики вже демонтували усі балки. Тривають роботи на опорах 2,3 і 4. Починається бетонування підпірної стінки з боку Таврійська.

На переправі буде влаштована нова металева прогонова будова, яка значно легше, ніж залізобетонна конструкція. Вона складатиметься з чотирьох металевих головних балок постійної висоти, перекритих металевою ортотропною плитою проїзної частини.

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Як повідомляв Укрінформ, за інформацією голови Укравтодору Олександра Кубракова, негайного ремонту потребують 895 штучних споруд по всій Україні. З них 169 вже перебувають у передаварійному стані. Завдяки президентській програмі «Велике будівництво» та Національній програмі відновлення мостів минулого року вдалося оновити 158 мостів на дорогах державного значення, не менше 160 – заплановано у 2021 році.