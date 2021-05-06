Під час масштабної пожежі у Вінниці загинула людина

У Вінниці в четвер під час пожежі в офісних приміщеннях загинула одна людина.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України, передає Укрінформ.

"О 14:11 пожежу локалізовано. На місці пожежі виявлено тіло однієї загиблої особи", - йдеться у повідомленні.

Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом пожежі.

Зазначається, що після ліквідації пожежі на третьому поверсі виявлено мертвою жінку, поліцейські встановлюють особу загиблої.

Правоохоронці обмежили доступ до будівлі та забезпечують охорону публічної безпеки. На місці події слідчо- оперативна група та криміналісти проводять першочергові слідчі дії.

Через пожежу в офісному центрі пів міста залишилось без інтернету та кабельного телебачення.

Зазначається, що за підвищеним номером виклику до місця надзвичайної події було направлено чергові караули усіх Державних пожежно-рятувальних частин м.Вінниці. Рятувальникам вдалося запобігти перекиданню вогню на розташоване під одним дахом приміщення "Укргазбанку" та кафе.

До боротьби з вогнем від ДСНС залучено 60 осіб та 13 одиниць спецтехніки.

Як повідомляло агентство, повідомлення про пожежу в офісних приміщеннях у Вінниці до Служби порятунку "101" надійшло о 12:34. Площа, охоплена вогнем, становила близько 1000 кв.м.

Фото: ДСНС