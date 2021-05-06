У Запоріжжі в травні відкриють оновлене приймальне відділення лікарні

У травні 2021 року планється відкрити оновлене приймальне відділення Запорізької обласної лікарні, відремонтованого за програмою Президента Володимира Зеленського “Велике будівництво”.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Запорізької обласної державної адміністрації.

Зазначається, що роботи із оновлення відділення Запорізької обласної лікарні стартували восени 2020 року і наразі вони завершені на 90%.

“Якщо раніше на обстеження пацієнтів витрачали години, то відтепер діагностика займатиме максимум 30 хвилин, після чого хворий одразу отримає потрібне лікування”, - розповідають в ОДА.

Обласна лікарня отримала нове сучасне обладнання, яке вже дуже скоро почне рятувати життя запорожців. Це, зокрема, цифровий рентген та функціональні ліжка інтенсивної терапії.

Обласна влада також планує створити регіональний медичний хаб на базі обласної клінічної лікарні. Роботи вже почалися, наразі триває термомодернізація головного корпусу лікарні.

“Лікарні повинні працювати, а медичне обладнання – рятувати життя наших земляків”, - зауважив голова Запорізької ОДА Олександр Старух.

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Як повідомляв Укрінформ, заступник керівника Офісу Президента, координатор програми “Велике будівництво” Кирило Тимошенко розповів, що у 2021 році по всій Україні планують створити 177 сучасних приймальних відділень лікарень.