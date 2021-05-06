На Львівщині за рік планують відремонтувати 42 дороги

У Львівській області в межах програми Президента "Велике будівництво" за рік планують відремонтувати 42 дороги, на половині з них роботи вже розпочато.

Про це на брифінгу “Ремонт доріг 2021: реалізація масштабної президентської програми “Велике будівництво” повідомив заступник голови Львівської ОДА Юрій Бучко, передає кореспондент Укрінформу.

"На 2021 рік на дороги загального користування місцевого значення, які перебувають на балансі департаменту дорожнього господарства, станом на сьогодні виділено 1 млрд 167 млн. грн. За ці кошти ми плануємо відремонтувати 42 дороги - десь у повному обсязі, десь частково", - поінформував Бучко.

За його словами, наразі вже ведуться роботи на 21 об'єкті: 17 дорогах загального значення і чотирьох комунальних. Дорогу в Підбужжі найближчими днями повинні ввести в експлуатацію, сказав Бучко.

Загалом планується, що цьогоріч буде введено в експлуатацію 90 км новозбудованих доріг, відремонтовано - близько 200 км.

Заступник голови ОДА наголосив, що два тижні тому для області було передбачене додаткове фінансування у розмірі 162 млн грн.

На Львівщині є 6600 км доріг місцевого значення і близько 2 тис. км доріг державного значення.

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Також на Львівщині цьогоріч планується провести капітальні ремонтні роботи на близько 50 мостових переходах і шляхопроводах, здебільшого в Карпатах.

Про це на брифінгу “Ремонт доріг 2021: реалізація масштабної президентської програми “Велике будівництво” повідомив керівник Служби автомобільних доріг у Львівській області Олег Береза, передає кореспондент Укрінформу.

За його словами, на балансі відповідних служб області перебуває 470 таких об'єктів. Середній вік мостів перевищує 50 років, при цьому деяким із них - більше ста років. Частина з них вимагає реконструкції, зокрема, два об'єкти в рамках Карпатського кола, у селах Тухля і Гребенів. Дев'ять мостів на Львівщині визнані аварійними.

Як зазначив другий учасник брифінгу, заступник голови Львівської обласної держадміністрації Юрій Бучко, загалом у межах Карпатського кола ремонту потребують близько 30 мостів, цьогоріч роботи розпочнуться на трьох. Також він поінформував, що наприкінці червня планують ввести в експлуатацію найдовший міст Західної України - через річку Стрий у селі Крушельниця Сколівського району. Розпочнуть і будівництво мосту на дорозі Мшанець - Стрілки.

Реконструкція мосту через Західній Буг, який обвалився 3 травня, за словами учасників брифінгу, може розпочатися орієнтовно у червні.

Як повідомляв Укрінформ, за інформацією голови Укравтодору Олександра Кубракова, негайного ремонту потребують 895 штучних споруд по всій Україні. З них 169 вже перебувають у передаварійному стані. Завдяки президентській програмі «Велике будівництво» та Національній програмі відновлення мостів минулого року вдалося оновити 158 мостів на дорогах державного значення, не менше 160 – заплановано у 2021 році.

Як повідомляв Укрінформ, заступник керівника Офісу Президента, координатор програми «Велике будівництво» Кирило Тимошенко заявив, що в 2021 році планується збудувати і оновити 6 500 км доріг та 245 штучних споруд.