На Вінниччині оновили кардіоцентр окружної лікарні

У місті Могилів-Подільський Вінницької області за програмою Президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» оновили кардіоцентр місцевої окружної лікарні.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Вінницької обласної державної адміністрації у Фейсбуці.

За словами голови області Сергія Борзова, за кардіоцентром вже закріплені куратори - профільні фахівці, судинні хірурги та кардіохірурги обласної лікарні імені Миколи Пирогова. Крім цього, існує попередня домовленість щодо консультацій із фахівцями Національного інституту серцево-судинної хірургії імені М.М.Амосова.

«Великі плани на кардіоцентр Могилів-Подільської окружної лікарні. Уже протестували сучасний ангіограф – високоточне обладнання, яке дозволяє визначити, де саме у судинах порушений кровообіг. Чекаємо потужний «медичний десант» зі столиці. Фахівці будуть показувати майстер-клас для місцевих кардіохірургів», - розповів очільник області.

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У лікарні також встановили кисневу станцію. Споруду обладнали дизельним генератором. Невдовзі у закладі відкриється ПЛР-лабораторія.

Як повідомляв Укрінформ, заступник голови Офісу Президента, координатор «Великого будівництва» Кирило Тимошенко заявив про розширення президентської програми на декілька нових напрямків. Один з них стосується модернізації медичної інфраструктури – за 2021 рік планується побудувати та реконструювати 177 приймальних відділень українських лікарень, а також розпочнеться модернізація обласних лікарень.