У Запоріжжі наркозалежних катували у «реабілітаційному» центрі

Поліція та бійці спецпідрозділу КОРД викрили у Запоріжжі діяльність “реабілітаційного” центру, в якому примусово утримували людей з нарко- та алкозалежністю.

Про це повідомили в ГУНП в Запорізькій області, передає кореспондент Укрінформу.

За даними поліції, мешканець Запоріжжя орендував двоповерховий приватний будинок, у якому розмістив “реабілітаційний” центр. На вікнах облаштував грати, на паркані та дверях - металеві замки, встановив цілодобову охорону.

“У так званому реабілітаційному центру перебувало 14 осіб, мешканці Харківської, Дніпропетровської та Запорізької областей, їх утримували проти власної волі в ізоляції та в антисанітарних умовах, без належного медичного обстеження, застосовуючи психологічне та фізичне насильство. Керівник не мав жодних дозвільних документів на зайняття такою діяльністю. Вартість перебування одного “пацієнта” складала від чотирьох до семи тисяч гривень на місяць”, - повідомив начальник Управління міграційної поліції Андрій Довбня.

Організатор центру контролював діяльність угруповання, розподіляв ролі між його учасниками: одні - застосовували фізичну силу в разі опору “пацієнта”, інші - шукали клієнтів через рекламні оголошення у мережі Інтернет, спілкувались із родичами залежних осіб.

Окрім того, “пацієнтів” залучали до господарських робіт на будівництві та дачних ділянках. Грошові кошти, зароблені за виконану роботу, переходили до організатора та розподілялися між членами угруповання.

Наприкінці квітня, слідчі Головного управління Національної поліції в Запорізькій області, під оперативним супроводженням співробітників управління міграційної поліції та силової підтримки бійців спецпідрозділу КОРД, за процесуального керівництва прокуратури області провели низку санкціонованих обшуків з метою викриття незаконної діяльності “реабілітаційного центру”.

Під час низки санкціонованих обшуків у вказаному закладі та за місцем проживання зловмисників правоохоронці вилучили документацію на осіб, які проходили “реабілітацію”, комп’ютерну техніку, банківські розрахункові картки, а також інші докази протиправної діяльності.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні, передбаченому ч. 3 ст.146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України триває. Вживаються невідкладні слідчі та оперативно-пошукові заходи щодо встановлення усіх осіб, які причетні до злочинної діяльності. Санкція статті передбачає від п’яти до десяти років позбавлення волі.

Як повідомляв Укрінформ, поліцейські Київської області викрили групу осіб, які силоміць утримували людей у нелегальному «реабілітаційному центрі».

Фото: zp.npu.gov.ua