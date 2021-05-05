Біля кордону з РФ на Луганщині виявили пакунки з парашутами

Військовослужбовці Луганського прикордонного загону, які виконують завдання у складі Об’єднаних сил, виявили неподалік кордону з РФ пакунки з парашутами.

Про це йдеться у повідомленні ДПСУ, передає Укрінформ.

Під час патрулювання державного рубежу прикордонники помітили чотирьох осіб. Троє рухалися неподалік від державного кордону на території РФ, а одна особа - на території України.

На зазначений напрямок негайно висунулась група реагування одного з підрозділів охорони державного кордону.

В ході подальших пошукових дій прикордонники виявили чотири сумки. Вони знаходилися в очереті неподалік від державного кордону. Оглянувши знахідку, правоохоронці виявили чотири парашути, які згодом передали співробітникам компетентних правоохоронних органів України.

За повідомленням прикордонників, правоохоронці розпочали досудове розслідування за ст. 333 «Порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю», в рамках якого проводяться невідкладні слідчі дії.

Фото: ДПСУ