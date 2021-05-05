На Львівщині за добу одужали удесятеро більше людей, ніж захворіли

У Львівській області за минулу добу, 4 травня, провели 796 досліджень на коронавірус, з них – 48 позитивних. Більшість хворих виявили саме у Львові, але цей показник фіксує стабільну і контрольовану ситуацію.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Львівської ОДА.

«За попередню добу в області провели 796 досліджень на коронавірус, з них – 48 позитивних. За увесь час у Львівській області COVID-19 підтвердили у 130 414 осіб. Померли – 3297 людей. Одужали від коронавірусної інфекції – 105 184 особи», - йдеться у повідомленні.

За добу в області від ускладнень коронавірусної хвороби померли п'ятеро людей, тоді як одужали – 448.

За даними Львівської міської ради, з 48 інфікованих в області, 30 - львів’яни. В місті загалом в стаціонарах перебуває 599 осіб: 564 з них має COVID-19, 52 – у реанімації, 24 людини підключено до апаратів ШВЛ. За останню добу до медзакладів поступило 24 особи, виписано – 5.

За словами міського голови Андрія Садового, наразі достатньо рівна ситуація у Львові із захворюваністю на коронавірус.

«Цьогоріч на Великдень у львів’ян було стишене відчуття свята, бо зазвичай люди гуляють, веселяться, долучаються до загальноміських гаївок, Обливаного понеділка. Цього разу ніяких заходів не проводилось, але ми бачимо в цьому плюси. Сьогодні ми маємо показник, який в нас був в березні, коли ситуація була значно кращою, перед великим локдауном. Сьогодні всі діти пішли в школи і я б дуже хотів, щоб ми в такому спокійному режимі довели цей навчальний рік до кінця», – наголосив Садовий.

Як повідомляв Укрінформ, 26 квітня Львівська область із червоної зони епідбезпеки перейшла відразу у жовту. Відновили роботу ТРЦ, ресторани, театри та музеї. Школярі до 5 травня перебували на великодніх канікулах. Також від сьогодні у Львові відновлять роботу гуртки. Водночас у місті продовжено дію карантину до 30 червня. Заборонено роботу нічних клубів. Рекомендовано не проводити масові заходи.