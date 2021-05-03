Відірвані пальці: причиною травмування підлітка у Харкові був зарядний пристрій

Травмування 14-річного підлітка в Харкові, внаслідок чого хлопець утратив пальці руки та отримав опіки, сталося через вибух зарядного пристрою.

Про це повідомив відділ комунікації поліції Харківської області, передає Укрінформ.

«2 травня о 15:40 до Харківського РУП №1 надійшло повідомлення від лікаря про травмування дитини. Поліцейські встановили, що 14-річний юнак знаходився за місцем мешкання без батьків та у нього в руці вибухнув портативний зарядний пристрій», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що інформація про подію зареєстрована в Єдиному обліку Харківського районного управління поліції №1 та проводиться перевірка.

Як повідомляв Укрінформ, увечері 2 травня Харківська обласна дитяча лікарні №1 у Фейсбуці повідомила про госпіталізацію дитини з травматичною ампутацією двох пальців руки, контузією, опіками обличчя та другої руки. За попередньою інформацією медиків, травмування сталося «під час необережного поводження з петардою».