На Київщині двоє «перевізників» заволоділи вантажем на 5 мільйонів - поліція

Поліція Київщини затримала двох шахраїв, які, видаючи себе за легальних перевізників, незаконно заволоділи товаром на суму 5 млн гривень.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Національної поліції.

«30 квітня на спецлінію «102» надійшло повідомлення про те, що працівники одного із агропідприємств втратили зв'язок з водієм фури, що перевозила засоби захисту рослин. Водій прямував з Фастова на Одещину, втім через деякий час перестав відповідати на дзвінки замовників транспортування», - йдеться у повідомленні.

Поліція встановила, що заявники стали жертвами шахрайської схеми. Так, під виглядом легальної служби перевезення до транспортування пестицидів долучились особи, які діяли за підробленими документами, шахрайським способом заволоділи товаром та планували у майбутньому отримати дохід від його збуту.

В ході розшукових заходів та слідчо-оперативних дій правоохоронці визначили, що після завантаження водій скерував фуру не до пункту призначення на Одещині, а в селище Чабани, до так званого «відстійника». Кілька годин зловмисники намагались приховати свою дислокацію, аби встигнути розвантажити і сховати товар.

Оперативники управління карного розшуку поліції Київщини спільно з працівниками Фастівського районного управління поліції встановили місцезнаходження зниклого товару та затримали двох зловмисників у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу.

Один із фігурантів справи - 34-річний водій, уродженець Хмельниччини - мав отримати за псевдоперевезення «гонорар» у сумі понад 3 тисячі доларів США. Другий фігурант - житель Фастівщини, який вже притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжки та опір працівнику поліції.

Слідчі за процесуальним керівництвом Фастівської окружної прокуратури оголосили затриманим про підозру за ч. 4. ст. 190 (Шахрайство). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна. Слідство триває.