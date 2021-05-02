На Київщині двоє «перевізників» заволоділи вантажем на 5 мільйонів - поліція

На Київщині двоє «перевізників» заволоділи вантажем на 5 мільйонів - поліція

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Укрінформ
Поліція Київщини затримала двох шахраїв, які, видаючи себе за легальних перевізників, незаконно заволоділи товаром на суму 5 млн гривень.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Національної поліції.

«30 квітня на спецлінію «102» надійшло повідомлення про те, що працівники одного із агропідприємств втратили зв'язок з водієм фури, що перевозила засоби захисту рослин. Водій прямував з Фастова на Одещину, втім через деякий час перестав відповідати на дзвінки замовників транспортування», - йдеться у повідомленні.

Поліція встановила, що заявники стали жертвами шахрайської схеми. Так, під виглядом легальної служби перевезення до транспортування пестицидів долучились особи, які діяли за підробленими документами, шахрайським способом заволоділи товаром та планували у майбутньому отримати дохід від його збуту.

В ході розшукових заходів та слідчо-оперативних дій правоохоронці визначили, що після завантаження водій скерував фуру не до пункту призначення на Одещині, а в селище Чабани, до так званого «відстійника». Кілька годин зловмисники намагались приховати свою дислокацію, аби встигнути розвантажити і сховати товар.

Оперативники управління карного розшуку поліції Київщини спільно з працівниками Фастівського районного управління поліції встановили місцезнаходження зниклого товару та затримали двох зловмисників у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу.

Один із фігурантів справи - 34-річний водій, уродженець Хмельниччини - мав отримати за псевдоперевезення «гонорар» у сумі понад 3 тисячі доларів США. Другий фігурант - житель Фастівщини, який вже притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжки та опір працівнику поліції.

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Слідчі за процесуальним керівництвом Фастівської окружної прокуратури оголосили затриманим про підозру за ч. 4. ст. 190 (Шахрайство). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна. Слідство триває.

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