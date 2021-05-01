У Харкові першотравень святкують просто неба виставкою досягнень підприємств

Першотравнева виставка досягнень провідних підприємств та ярмарок вакансій під загальною назвою «Харків - місто людей праці» зібрали містян на площі Свободи у центрі Харкова.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Близько 40 провідних підприємств Харкова - «Турбоатом», «Завод імені Малишева», «ХТЗ», «Житлобуд-1», «Харківський метрополітен», «Світло шахтаря», «Тролейбусне депо №3», «ФЕД», підприємства фармацевтичної та харчової промисловості та фірми, які випускають прибиральну та будівельну техніку - розгорнули свої експонати. Це, зокрема, броньована техніка, тролейбуси різної марки, включаючи ретро. На площі зібралося кілька сотень людей, серед яких і діти. Організатори - представники міської влади - у мегафони нагадують відвідувачам про додержання правил карантину. Правоохоронці забезпечують порядок на площі.

«Святкування першотравня на площі Свободи організовано з метою продемонструвати промисловий потенціал міста. Це важливо, бо 1 травня - свято праці, а Харків, який спокон віків був однією з індустріальних столиць України, поважає свої традиції. Радію, що на нашу пропозицію саме так відсвяткувати першотравень, охоче відгукнулися і великі заводи, і малі підприємства», - зазначив, коментуючи подію журналістам, секретар Харківської міської ради Ігор Терехов.

Виставка «Харків — місто людей праці» / Фото: В’ячеслав Мадієвський, Укрінформ

Люди на площі спілкуються з потенційними роботодавцями, пригощаються морозивом від виробників, роблять селфі. Захід триватиме до кінця дня.

Свято почалося зранку парадом тролейбусів різних марок, яки вирушили з вулиці Університетської, що біля площі Конституції, проїхали головною Сумською вулицею до Центрального парку культури та відпочинку імені Горького та знов виїхали до площі Свободи, де зайняли своє місце в експозиції просто неба. Під час параду у тролейбусах можна було проїхати безкоштовно.

Як повідомляв Укрінформ, сьогодні в Україні і багатьох країнах світу відзначають першотравень, або День праці. Наразі день 1 травня, так чи інакше, святкують у понад 80 країнах, щоправда, назви цього свята різні: День праці, День весни, Травневий день, Свято весни і праці, Свято встановлення 8-годинного робочого дня і, навіть, День конвалій. Ще 55 країн світу святкують День, присвячений праці в інші дні року.