В Одесі поліція розслідує смерть 12-річної дівчинки внаслідок анорексії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Відділ поліції №3 Одеського районного управління поліції №1.

29 квітня в лікарні померла дитина, яку напередодні госпіталізували з діагнозом "анорексія".

Попередньо встановлено, що дівчинка намагалася схуднути і довела організм до критичного стану.

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст.166 (злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування) Кримінального кодексу України.

Поліцейські встановлюють, як в повноцінній родині, що характеризується позитивно, могла статися ця трагедія, ідеться в повідомленні.

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Як повідомляв Укрінформ, 22 березня на Херсонщині врятували двох семимісячних дівчаток, яких мати лишила самих у будинку без опалення.