З 5 травня миколаївські школярі повертаються за парти

У Миколаєві з 5 травня школярі 1-11 класів повертаються за парти.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на офіційну сторінку Миколаївської міської ради.

«Відповідно до рішення міської комісії з питань ТЕБ і НС на території Миколаєва встановлено жовтий рівень епідемічної небезпеки. Вже з 5 травня відновлюється навчальний процес у всіх закладах освіти міста», - йдеться у повідомленні.

Зазначається також, що діятимуть і відповідні обмеження. Зокрема, в закладах освіти заборонено проводити масові заходи (вистави, свята, концерти за участю більш ніж 1 класу та за присутності глядачів).

Також забороняється відвідування закладів освіти у разі, коли на самоізоляції через контакт з пацієнтом з підтвердженим випадком COVID-19 перебуває більш як 50 відсотків здобувачів освіти та персоналу.

Нагадаємо, що Миколаївщина майже місяць перебувала у червоній епідемічній зоні, а школярі на дистанційному навчанні.

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Станом на 30 квітня в області виявлено 63161 підтверджений випадок COVID-19. З них за останню добу 313, померло - 16 людей.