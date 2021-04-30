У Вінниці закликають владу спростити і здешевити підключення до електропостачання

Вінницькі депутати звернулись до органів центральної влади з вимогою відкрити процедуру альтернативного електрозабезпечення, що спростить і здешевить підключення підприємств до мереж електропостачання.

Як передає Укрінформ, відповідне звернення депутати ухвалили на сесії Вінницької міської ради.

«На сьогоднішній день по складності підключення до електроенергії Україна знаходиться на 128 місці в світі. Це створює великі перепони для інвестиційної привабливості в цілому України і нашого регіону зокрема. За підключення до електроенергії потрібно заплатити дуже великі кошти монополісту. Але ще в 2017 році було прийнято Закон щодо малих систем розподілу електроенергії. Але, на жаль, на сьогодні цей напрямок заблокований. Тому ми звертаємось до керівництва держави – розблокувати цей процес в рамках(прийнятого - ред.) закону», - цитує відомство міського голову Вінниці Сергія Моргунова.

За його словами, НКРЕКП повинна привести у відповідність регуляторну базу та внести необхідні зміни до підзаконних актів щодо малих систем розподілу електроенергії.

Зазначається, що це дозволить запровадити альтернативний спосіб забезпечення нових заводів та підприємств електропостачанням на вигідних для них умовах, що значно підвищить привабливість міста для потенційних інвесторів, особливо – для міжнародних.

Зокрема, у Вінниці реалізується перший в Україні проєкт, який кардинально вирішує проблеми енергозабезпечення учасників трьох індустріальних парків та надалі стане поштовхом для розвитку усієї мережі вітчизняних індустріальних парків. Він полягає у тому, що група компаній KNESS безкоштовно приєднуватиме підприємства індустріальних парків до мереж електропостачання та надаватиме послуги з розподілу електричної енергії.

Для забезпечення технічної можливості реалізації цього проекту група компаній KNESS планує інвестувати у будівництво системи енергетичної інфраструктури близько 250 млн грн. Щоб інвестор мав можливість оформити усі необхідні документи, НКРЕКП мала схвалити рішення щодо внесення змін в кодекси системи передачі та розподілу в частині реалізації малих систем розподілу для електрозабезпечення індустріальних парків. Позаяк цього не сталось, реалізація проєкту компанії KNESS наразі під загрозою.