Спецпризначенці на Тернопільщині тренувалися ловити диверсантів

На Тернопільщині пройшли антитерористичні навчання під керівництвом антитерористичного центру СБУ, у яких також брали участь працівники Нацполіції, НГУ, ДСНС.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба Національної гвардії.

“На Тернопільщині пройшли антитерористичні навчання під керівництвом антитерористичного центру СБУ. До навчань, окрім АТЦ СБУ, були залучені спецпризначенці підрозділу КОРД, працівники поліції, ДСНС та військовослужбовці 2 батальйону 2 Галицької бригади Нацгвардії України”, - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що в умовах, наближених до реальних, учасники заходу відпрацьовували спільні дії силових відомств, що спрямовані на локалізацію терористів.

Антитерористичні навчання на Тернопільщині / Фото: Національна гвардія України

“Умовна контрдиверсійна операція проходила на одному з об’єктів можливих терористичних посягань. За легендою тренувань, умовна «диверсійна» група прибула на територію області для вчинення серії провокацій та вибухів на кількох міських об’єктах критичної інфраструктури. Підрозділи боротьби з тероризмом відпрацювали комплекс спільних дій, спрямованих на виявлення та локалізацію зловмисників”, - поінформували у відомстві.

Читайте також: На Волині пройшли масштабні антитерористичні навчання

Зазначається, що після цього бійці спецпідрозділів провели навчальну штурмову операцію зі знешкодження "диверсантів".

Також було здійснено додаткову перевірку захищеності об’єктів критичної інфраструктури, у тому числі енергетичної й транспортної систем регіону.

Як наголошується, основною метою подібних занять є підвищення рівня взаємодії між силовими відомствами в умовах терористичних загроз.

За підсумками навчань представники Антитерористичного Центру при СБУ провели ретельний аналіз кожного з етапів навчальної спецоперації та надали учасникам тренувань практичні рекомендації щодо підвищення ефективності контрдиверсійної боротьби.

Як повідомлялося, на Дніпропетровщині пройшли антитерористичні навчання за участю СБУ, НГУ, поліції та ДСНС.