На Вінниччині відновили міст

У місті Козятин Вінницької області відкрили рух транспорту на шляхопроводі, який відновлено за програмою Президента “Велике будівництво”.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Вінницької обласної державної адміністрації.

Зазначається, що штучна споруда розміщена на км 298+056 дороги національного значення H-02 /М-06/ – Кременець – Біла Церква – Ржищів – Канів – Софіївка. За словами голови ОДА Сергія Борзова, цей міст було побудовано більше 60 років тому і весь цей час він стояв без ремонту.

“Демонтаж старих конструкцій зайняв чимало часу. Постійний рух електропотягів не давав можливості зводити споруду безпосередньо на місці її встановлення, тому міст збирали з металоконструкцій поряд з мостовою проймою. Потім три дні натягували на опори", - розповів Борзов.

Довжина шляхопроводу – 43,8 м. Під час заміни його розширили до 9 метрів та збільшили пішохідні зони.

За словами Сергія Порожнюка, директора ТОВ «Мостобудівельний загін №112», що є генеральним підрядником будівництва, до кінця літа капітальний ремонт мосту буде завершено повністю.

Як повідомляв Укрінформ, заступник керівника Офісу президента та координатор “Великого будівництва” Кирило Тимошенко 28 квітня повідомив про відкриття повноцінного руху на найвідомішому довгобуді Одещини – мості через Хаджибейський лиман.

Загалом у 2021 році за Національною програмою відновлення мостів буде збудовано, реконструйовано та відновлено 150 штучних споруд на державних дорогах в усіх областях.