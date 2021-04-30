На Кіровоградщині побудували відділення екстренної медичної допомоги

У місті Гайворон Кіровоградської області за програмою президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» побудували нове відділення екстреної медичної допомоги.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Кіровоградської обласної державної адміністрації.

Зазначаєтся, що відділення екстреної медичної допомоги площею майже 300 кв м добудували до лікарні. На проєкт витратили близько 18 млн гривень. Відкриття відділення відбудеться найближчим часом.

«Будівельні роботи практично завершені, підрядники спрацювали оперативно. Фактично роботи почалися в кінці жовтня, і в кінці березня вони були завершені. Нове приймальне відділення зможе вже повноцінно працювати і приймати пацієнтів», - розповів в.о. голови обладміністрації Валерій Жалдак.

У відділення закупили медичну техніку, у тому числі томограф, відеогастроколоноскоп та чотири монітори пацієнта. Це дозволить одразу робити діагностику пацієнтів, надавати допомогу, а в разі необхідності готувати до операцій.

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Як повідомляв Укрінформ, раніше координатор «Великого будівництва», заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко розповів, що у 2021 році за програмою Володимира Зеленського буде відремонтовано, модернізовано та побудовано 177 приймальних відділень у всіх регіонах України.