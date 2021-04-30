На Кіровоградщині побудували відділення екстренної медичної допомоги
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Кіровоградської обласної державної адміністрації.
Зазначаєтся, що відділення екстреної медичної допомоги площею майже 300 кв м добудували до лікарні. На проєкт витратили близько 18 млн гривень. Відкриття відділення відбудеться найближчим часом.
«Будівельні роботи практично завершені, підрядники спрацювали оперативно. Фактично роботи почалися в кінці жовтня, і в кінці березня вони були завершені. Нове приймальне відділення зможе вже повноцінно працювати і приймати пацієнтів», - розповів в.о. голови обладміністрації Валерій Жалдак.
У відділення закупили медичну техніку, у тому числі томограф, відеогастроколоноскоп та чотири монітори пацієнта. Це дозволить одразу робити діагностику пацієнтів, надавати допомогу, а в разі необхідності готувати до операцій.
Як повідомляв Укрінформ, раніше координатор «Великого будівництва», заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко розповів, що у 2021 році за програмою Володимира Зеленського буде відремонтовано, модернізовано та побудовано 177 приймальних відділень у всіх регіонах України.