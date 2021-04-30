Мінцифри обіцяє почати підключення сіл до оптичного Інтернету вже у серпні

У серпні почнеться активне підключення сіл до оптичного Інтернету.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації.

"У серпні почнеться активна реалізація підключення сіл до оптичного інтернету. На той час держава розподілить 500 млн грн за проєктом “Інтернет-субвенція”, відбудуться публічні закупівлі громад і провайдери розпочнуть розбудовувати мережі", - ідеться у повідомленні.

Незабаром стартує подання офіційних заявок для участі у проєкті Мінцифри “Інтернет-субвенція”. У громад буде 10 робочих днів для того, щоб їх відправити. З урахуванням травневих свят — це 14 чи більше календарних днів.

“Термін здається замалим, але якщо врахувати, що подання попередніх заявок тривало 1,5 місяці, то у громад був час, щоби зібрати дані. Тож десятиденний термін — достатній для подання уже зібраної (і уточненої) раніше інформації”, — повідомив керівник експертної групи з розвитку фіксованого інтернету Мінцифри Андрій Набок.

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Відбір здійснюватиме комісія, яку утворять при Мінцифрі. Вона аналізуватиме заявки голів громад, враховуючи найнижчу ціну підключення сіл до оптичного інтернету і найбільший соціальний ефект. Між громадами розподілять закладені в держбюджеті 500 млн грн, щоб ті змогли провести публічні закупівлі та визначити провайдерів, що підключатимуть села до оптичного інтернету.

“Зрозуміло, що оператори не одразу зможуть розгорнути мережі (це тисячі кілометрів кабелю, розбудова інфраструктури) і згідно з умовами на виконання договору в них є 90 днів. Основний бум підключень буде восени”, — сказав Набок.

Завдяки проєкту Мінцифри більш як 6 тис. сільських освітніх, культурних і медичних закладів отримають оптичний інтернет зі швидкістю 100 Мбіт/с і користуватимуться ним безкоштовно до кінця 2022 року.

Як повідомляв Укрінформ, 28 квітня заступник міністра цифрової трансформації з розвитку цифрової інфраструктури Олександр Шелест поінформував, що Мінцифри отримало 750 попередніх заявок на отримання інтернет-субвенції для підключення до інтернету об'єктів соціальної інфраструктури в селах.