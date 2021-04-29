У Козятині відремонтували міст на дорозі національного значення

На Вінниччині на дорозі національного значення Н-02 у м. Козятин у межах програми Президента «Велике будівництво» відремонтували міст, який не ремонтувався 60 років.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили у департаменті в справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю Вінницької ОДА.

«Цей міст розташований на дорозі національного значення Н-02 «(М-06)-Кременець-Біла Церква-Ржищів-Канів-Софіївка» км 298+056 (м. Козятин), яка є об’єктом «Великого будівництва». Відсьогодні відкрито рух через міст», - повідомили у департаменті.

Як повідомили у відомстві, наразі міст відремонтовано й забезпечено рух автомобільного транспорту. Загальна вартість проєкту - 128 млн грн. Зокрема, цьогоріч в рамках реалізації проєкту виділено 26 млн грн. Усе фінансування здійснювалося з державного бюджету.

У рамках капітального ремонту мосту передбачено відновлення та підсилення його опор, влаштування нових підферменників і шафових та підпірних стінок, а також заміна металевої прогонової будови на нову металеву. Міст гідроізольовано, влаштовано верхній шар покриття з ЩМА та покриття тротуарів та забезпечено антикорозійний захист залізобетонних і металевих конструкцій тощо.

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Окрім того, влаштовано водовідвід, встановлене оцинковане бар’єрне та перильне огородження, а на дорожнє покриття нанесено розмітку.

У ході ремонту також передбачається перевлаштування контактної мережі, повітряної лінії ЛЕП-10, кабельної лінії КЛ-04 та влаштування підходів до штучної споруди.

Відремонтувало міст ТОВ «Мостобудівельний загін №112».

Як повідомляв Укрінформ, заступник голови Офісу Президента, координатор «Великого будівництва» Кирило Тимошенко раніше заявляв, що у 2021 році в Україні планується побудувати, реконструювати та відремонтувати 6 500 км доріг та 245 штучних споруд, в тому числі мостів.