На Полтавщині зіткнулися чотири авто, постраждала дитина

У Кременчуцькому районі Полтавщини на трасі Полтава-Олександрія при зіткненні чотирьох автомобілів постраждали водій одного з них і 5-річна дитина.

Про це повідомляє у Фейсбуці поліція Полтавської області, передає Укрінформ. "ДТП сталася близько 14-ї на автодорозі Полтава – Олександрія, у с. Щербаки Кременчуцького району. Відбулося зіткнення вантажівки Scania, бітумовоза, легковика ВАЗ 2110 та позашляховика Mercedes. За попередніми даними, унаслідок зіткнення постраждав водій ВАЗу та 5-річна дитина, яка знаходилася у легковику", - йдеться у повідомленні. Читайте також: П'яні водії за три місяці скоїли понад тисячу автопригод Постраждалих доставили до районної лікарні. На місці автомобільної аварії працює слідчо-оперативна група. Фото: police.polt