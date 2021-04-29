На Полтавщині зіткнулися чотири авто, постраждала дитина
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Укрінформ
У Кременчуцькому районі Полтавщини на трасі Полтава-Олександрія при зіткненні чотирьох автомобілів постраждали водій одного з них і 5-річна дитина.
Про це повідомляє у Фейсбуці поліція Полтавської області, передає Укрінформ.
"ДТП сталася близько 14-ї на автодорозі Полтава – Олександрія, у с. Щербаки Кременчуцького району. Відбулося зіткнення вантажівки Scania, бітумовоза, легковика ВАЗ 2110 та позашляховика Mercedes. За попередніми даними, унаслідок зіткнення постраждав водій ВАЗу та 5-річна дитина, яка знаходилася у легковику", - йдеться у повідомленні.
Постраждалих доставили до районної лікарні. На місці автомобільної аварії працює слідчо-оперативна група.
Фото: police.polt