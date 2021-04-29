Франківські депутати просять владу розірвати дипломатичні відносини з РФ
Як передає Укрінформ, відповідне звернення щодо підготовки до відсічі вторгненню московського агресора Івано-Франківська міська рада ухвалила на сесії і направила до Президента Володимира Зеленського та до Верховної Ради України.
«Впродовж останніх місяців Москва сконцентрувала на кордонах України найбільше з 2014 року угруповання своїх військ, демонструючи наміри продовжити вторгнення в Україну, а московські політики напряму погрожували геноцидом щодо українців. Не зважаючи на те, що Кремль зупинив ескалацію і почав відведення військ, всі розуміють, що загроза нового вторгнення може повторитися. У зв’язку з викладеним вимагаємо запровадити режим воєнного стану на тимчасово окупованих та прилеглих до них територіях України», - йдеться у зверненні Івано-Франківських обранців.
Водночас, вони вимагають розірвати дипломатичні відносини з Російською Федерацією, вислати дипломатів та закрити державний кордон з РФ. Також депутати вимагають внести зміни до Державного бюджету України з метою збільшення державного оборонного замовлення, заборонити в Україні проросійські партії та організації аж до арешту їх майна та рахунків.
Серед інших вимог – ухвалити необхідний закон про цивільну зброю та боєприпаси та звернутись до США про надання Україні статусу Основного союзника поза НАТО.