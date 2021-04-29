Франківські депутати просять владу розірвати дипломатичні відносини з РФ

Депутати Івано-Франківської міської ради вимагають від вищих керівних органів держави запровадити режим воєнного стану на тимчасово окупованих та прилеглих до них територіях України.

Як передає Укрінформ, відповідне звернення щодо підготовки до відсічі вторгненню московського агресора Івано-Франківська міська рада ухвалила на сесії і направила до Президента Володимира Зеленського та до Верховної Ради України.

«Впродовж останніх місяців Москва сконцентрувала на кордонах України найбільше з 2014 року угруповання своїх військ, демонструючи наміри продовжити вторгнення в Україну, а московські політики напряму погрожували геноцидом щодо українців. Не зважаючи на те, що Кремль зупинив ескалацію і почав відведення військ, всі розуміють, що загроза нового вторгнення може повторитися. У зв’язку з викладеним вимагаємо запровадити режим воєнного стану на тимчасово окупованих та прилеглих до них територіях України», - йдеться у зверненні Івано-Франківських обранців.

Водночас, вони вимагають розірвати дипломатичні відносини з Російською Федерацією, вислати дипломатів та закрити державний кордон з РФ. Також депутати вимагають внести зміни до Державного бюджету України з метою збільшення державного оборонного замовлення, заборонити в Україні проросійські партії та організації аж до арешту їх майна та рахунків.

Серед інших вимог – ухвалити необхідний закон про цивільну зброю та боєприпаси та звернутись до США про надання Україні статусу Основного союзника поза НАТО.