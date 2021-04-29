У райлікарні на Буковині запрацювала нова киснева станція

У Сокирянській районній лікарні, що у Чернівецькій області, запрацювала нова киснева станція на 42 точки доступу для пацієнтів.

Про це повідомляють у пресслужбі Чернівецької ОДА, передає Укрінформ.

«У Сокирянській лікарні запрацювала киснева станція. Вартувало обладнання понад 3 мільйони гривень, придбали його за кошти державного бюджету. За добу станція виробляє таку ж кількість кисню, яка міститься у 120 балонах. Від неї рятівний газ розподіляється до 42 точок у лікарні», - йдеться у повідомленні.

Директор закладу Олександр Андрійчук розповів, що наявність станції забезпечить безперебійну подачу кисню, а киснева рампа з балонами працює в резервному режимі.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 29 квітня у Чернівецькій області зафіксували 77 002 випадки інфікування COVID-19. Із них 61 101 пацієнт одужав, 1 640 людей померли.

В Україні загалом підтверджено 2 059 465 випадків коронавірусу, з них за останню добу –11 627.

Фото: Чернівецька ОДА