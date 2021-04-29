На Харківщині відремонтували приймальне відділення лікарні - відео

У Дергачівській центральній районній лікарні Харківської області завершились роботи з реконструкції приймального відділення, що проводилися за програмою Президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво».

Як передає Укрінформ, про це повідомив спікер Харківської обласної державної адміністрації Владислав Сакович у Фейсбуці.

За словами Саковича, наразі всі роботи з реконструкції та облаштування приміщень приймального відділення виконані - залишилося лише завершити оформлення документації, необхідної для введення об’єкту в експлуатацію.

Проєкт реконструкції приймальних відділень області реалізується у рамках програми Президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво». Сучасне обладнання, яким облаштовуються відділення, допоможе зекономити життєво необхідний час для порятунку пацієнтів.

Сакович повідомив, що ремонтні роботи розпочалися у жовтні минулого року - на той час приймальне відділення займало всього кілька кабінетів на 200 квадратних метрах, а під час реконструкції його площу розширили до 700 квадратних метрів шляхом перепрофілювання деяких приміщень.

«Завдяки «Великому будівництву» ми отримали сучасну малу операційну, кімнати з санвузлами для комфортного перебування пацієнтів. Маємо всі сучасні умови для маломобільних та незрячих пацієнтів. Відремонтовані коридори та кабінети. Таких умов у нас раніше не було», - розповіла медична директорка закладу Світлана Бережна.

У лікарні з’явилося нове сучасне обладнання, зокрема комп’ютерний томограф, апарат для гастроскопії та колоноскопії. До сьогодні такого обладнання у медичному закладі не було. Бережна також додала, що відтепер лікарня відповідає всім вимогам Національної служби здоров’я за програмою раннього виявлення онкопатології шлунково-кишкового тракту.

“Цього року ми вже підписали угоду з Національною службою здоров’я України», - зазначила вона.

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У зв’язку з тим, що покращилась матеріально-технічна база лікарні, відтепер Дергачівська ЦРЛ зможе укладати з Національною службою здоров’я України вдвічі більше договорів, а спектр послуг Дергачівської ЦРЛ розширився більш ніж удвічі.

Крім того, лікарі медзакладу відтепер спроможні допомагати хворим не лише в стаціонарних умовах, але й мобільними бригадами - надавати допомогу пацієнтам з неврологічною патологією та патологією опорно-рухової системи, хворим на гострий мозковий інсульт, амбулаторно приймати вагітних, надавати стоматологічну допомогу, а також допомагати ВІЛ-інфікованим та наркозалежним пацієнтам.

Як повідомляв Укрінформ, раніше заступник керівника Офісу президента та координатор “Великого будівництва” Кирило Тимошенко заявив, що у 2021 році президентську програму розширено за рахунок соціальної інфраструктури, в числі якої 177 приймальних відділень.