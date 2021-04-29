Між Дніпром і Харковом встановили зручне залізничне сполучення

Відсьогодні, 29 квітня, між Дніпром і Харковом розпочато пасажирські залізничні перевезення у зручний ранковий та вечірній час.

Про це у Фейсбуці повідомив директор філії «Пасажирська компанія» АТ «Укрзалізниця» Олександр Перцовський, передає Укрінформ.

"Відсьогодні Харків та Дніпро знову зручно сполучені залізничним зв'язком. Поїзд №793/794 Харків – Дніпро – Харків вирушив сьогодні з Південного вокзалу о 6:51 і вже о 10:30 прибуває до Дніпра. У зворотному напрямку він відправлятиметься о 18:33, час прибуття — 22:16. Дзеркальний поїзд №795/796 Дніпро – Харків вирушив з Дніпра о 6:23, а повертатиметься з Харкова о 18:31", - зазначив Перцовський.

Читайте також: Укрзалізниця збільшила кількість додаткових поїздів на травневі свята

За його словами, ранкові та вечірні маршрути тривалістю 3,5 години поєднуватимуть два міста-мільйонники, а також дозволять зручно та безпечно дістатися обласних центрів мешканцям Лозової, Павлограда та Синельникова.

Вартість квитків стартує від 134 грн.