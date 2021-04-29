У Миколаєві віддали у приватну власність землю у заповіднику вартістю мільйон гривень

У Миколаєві вручили підозру двом посадовцям Держгеокадастру, які надали у приватну власність землі регіонального ландшафтного парку (РЛП) «Приінгульський» вартістю в 1 млн грн.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу Національної поліції в Миколаївській області.

«Начальник одного з районних відділів та колишній в.о. начальника ГУ Держгеокадастру у Миколаївській області незаконно видали громадянам сім земельних ділянок з природно-заповідного фонду загальною площею 14 га. Це завдало тяжких наслідків державним інтересам у вигляді матеріальних збитків на загальну суму понад 1 млн грн. 28 квітня їм повідомили про підозру», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що посадовці, зловживаючи своїм службовим становищем, внесли до офіційних документів завідомо неправдиві відомості. Таким чином землі з природно-заповідного фонду були незаконно передані у приватну власність.

Санкції інкримінованих статей передбачають до шести років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади на строк до трьох років.