На Прикарпатті відремонтували аварійний міст через річку Луква - відео

В Івано-Франківській області за програмою Президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» на трасі Н-10 капітально відремонтували міст через річку Луква.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Івано-Франківської обласної державної адміністрації.

«Уже завершився капітальний ремонт мосту через річку Луква в селі Боднарів у Калуському районі на км 82+881 автомобільної дороги Н-10 Стрий – Івано-Франківськ – Чернівці – Мамалига», - йдеться в повідомленні.

За словами голови ОДА Андрія Бойчука, міст довго перебував в аварійному стані, тому його ремонт важливий як з точки зору покращення дорожньої мережі області, так і для безпеки руху.

На мості довжиною 54 метри та шириною в 15 метрів зробили дренаж і гідроізоляцію, забетонували монолітні плити, поклали нове асфальтобетонне покриття, а також встановили освітлення, нове бар’єрне і перильне огородження, облаштували тротуари та нанесли нову розмітку. Все – за європейськими стандартами якості.

Зазначається, що шлях Н-10 Стрий – Івано-Франківськ – Чернівці – Мамалига є однією з ключових транспортних артерій регіону. Вона проходить по території трьох областей і веде до кордону з Молдовою.

Як повідомляв Укрінформ, координатор програми «Велике будівництво», заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко у середу 28 квітня повідомив, що в Одеській області відкрили після капітального ремонту міст через Хаджибейський лиман. Цей відомий довгобуд завершили в рамках програми Володимира Зеленського «Велике будівництво», розширивши проїжджу частину до 6 смуг руху.