Держекоінспекція хоче через суд закрити сім підприємств, що працюють з медичними відходами

Фахівці Держекоінспекції готують позовні заяви до суду щодо припинення діяльності семи підприємств у сфері медичних відходів через природоохоронні порушення.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Держекоінспекція.

Голова Державної екологічної інспекції Андрій Мальований заявив, що Держекоінспекція перевірила 20 підприємств, які працюють з медичними відходами, у п'яти з них анульовані ліцензії. Також Держекоінспекція готує позовні заяви до суду на сім підприємств для припинення їх діяльності через природоохоронні порушення.

«Загалом плануємо здійснити перевірку 65 суб’єктів господарювання, які транспортують та утилізують відходи категорії В – епідемічно небезпечні медичні відходи. Таке сміття повинне знищуватись особливим чином – шляхом спалювання у спеціальних печах при температурі понад одну тисячу градусів. Однак далеко не всі підприємства дотримуються цих вимог», - пояснив Мальований.

Він додав, що наразі в Україні діють низькі штрафи за порушення вимог поводження з відходами.

Мальований зазначив, що на сьогодні суб’єкти господарювання, які порушують закон, сплачують штраф від 850 до 1700 грн. Він наголосив на необхідності підвищення оплати за порушення природоохоронного законодавства, особливо в часи коронавірусу.

За його словами, завдяки чинності наказу «Про затвердження Змін до Методики визначення розмірів шкоди, зумовленої забрудненням і засміченням земельних ресурсів через порушення природоохоронного законодавства» Держекоінспекція може нараховувати більші суми збитків у разі забруднення земельних ділянок внаслідок засмічення.

Мальований наголосив, що Україна повинна на виконання вимог Євросоюзу прийняти рамковий закон для управління всією «сміттєвою» сферою. Таким документом є законопроєкт №2207-1д, який дозволить забезпечити чітке регулювання на усіх ланках збирання, перевезення, знешкодження та утилізації відходів.

Як повідомляв Укрінформ, у лютому правоохоронці виявили несанкціоновані звалища епідемічно небезпечних медвідходів на території Київської та Миколаївської областей.