У Чернігові дозволили відкрити дитсадки, школи та бізнес «на свіжому повітрі»

У Чернігові з 29 квітня дозволили працювати дитсадкам, початковій школі та підприємцям, які можуть організувати свою роботу на свіжому повітрі.

Про це за підсумками засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій повідомила пресслужба Чернігівської міської ради, передає Укрінформ.

"У Чернігові, враховуючи чисельні звернення приватних підприємців, надали дозвіл на роботу окремих об’єктів у сфері торгівлі та громадського харчування. Також внесли зміни в організацію навчального процесу в дошкільних навчальних закладах та закладах середньої освіти", - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що з 29 квітня працювати, з дотриманням санітарних та протиепідемічних заходів, зможуть підприємці, які торгують на відритому повітрі, та заклади громадського харчування на літніх (відкритих) майданчиках. Також відновлять роботу дитячі спортивні школи та спортзали, в яких тренуються члени збірних команд міста.

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З 5 травня відновлять роботу дитсадки, початкова школа (1-4 класи) та навчально-реабілітаційні центри. Також у місті буде дозволено проводити спортивно-масові заходи просто неба без глядачів.

Окрім того, з понеділка громадський транспорт може запрацювати у звичайному режимі, без спеціальних перепусток. Це питання ще доопрацюють.

Як повідомляло агентство, у червоній карантинній зоні Чернігівщина перебуває з 29 березня п. р. Незважаючи на жорсткі обмеження, епідситуація, пов’язана із захворюваністю на COVID-19, покращується дуже повільно. У режимі спецперевезень громадський транспорт у Чернігові працює з 5 квітня.

Днями в обласному центрі представники малого та середнього бізнесу пікетували мерію та ОДА з вимогою дозволити їм працювати.