На Хаджибейському мосту відкрили рух по всіх смугах

В Одеській області 28 квітня 2021 року відкрився повноцінний рух автотранспорту на мосту через Хаджибейський лиман.

Як передає Укрінформ, про це повідомив заступник керівника Офісу Президента, координатор програми Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" Кирило Тимошенко у Фейсбуці.

"28 квітня 2021 року. Сьогодні ми відкрили повноцінний рух на найвідомішому довгобуді Одещини – мосту через Хаджибейський лиман. Відтепер там 3 смуги у напрямку Одеси і ще 3 – у напрямку Києва", - написав Тимошенко.

Він зауважив, що легендарні затори на під'їзді до Одеси у цьому місці відійдуть у минуле.

Капітальний ремонт мосту через Хаджибейський лиман почали у 2008-му, але майже одразу усе закинули недобудованим.

"У 2020-му ми включили цей об'єкт до програми Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво". Уже в серпні відкрили рух по трьох смугах, а сьогодні, якраз напередодні травневих вихідних, іще по трьох", - зазначив заступник керівника ОП.

Голова Державного агентства автомобільних доріг України (Укравтодору) Олександр Кубраков розповів, що міст став безпечнішим як для водіїв, так і для пішоходів. Там облаштовано тротуари вздовж правої та лівої сторін мосту, а також металеве бар’єрне огородження. На розподільчій смузі мосту встановлена двобічна металева бар’єрна огорожа Vario Guard, а на підходах до мосту змонтовано збірну залізобетонну огорожу типу "Нью Джерсі".

"У рамках "Великого будівництва" ми не просто успішно завершили міст — але й змогли випередити графік на 15 місяців. Мостобудівники працювали у безперервному режимі на лівому проїзді навіть у зимові морози, аби завершити об’єкт вчасно — до травневих свят", - зазначив Кубраков.

Він також повідомив, що вже у травні цього року на мосту почнеться монтаж майданчика Weigh-in-Motion.

"До завершення робіт система автоматичного стягнення штрафів з перевантажених вантажівок має нарешті запрацювати — чекаємо гарних новин з Верховної ради України", - додав Кубраков.

Як повідомляв Укрінформ, Кирило Тимошенко зазначав, що цього року за програмою Володимира Зеленського "Велике будівництво" має бути завершене будівництво мегамостів у Запоріжжі.