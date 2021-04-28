На Хаджибейському мосту відкрили рух по всіх смугах
Як передає Укрінформ, про це повідомив заступник керівника Офісу Президента, координатор програми Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" Кирило Тимошенко у Фейсбуці.
"28 квітня 2021 року. Сьогодні ми відкрили повноцінний рух на найвідомішому довгобуді Одещини – мосту через Хаджибейський лиман. Відтепер там 3 смуги у напрямку Одеси і ще 3 – у напрямку Києва", - написав Тимошенко.
Він зауважив, що легендарні затори на під'їзді до Одеси у цьому місці відійдуть у минуле.
Капітальний ремонт мосту через Хаджибейський лиман почали у 2008-му, але майже одразу усе закинули недобудованим.
"У 2020-му ми включили цей об'єкт до програми Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво". Уже в серпні відкрили рух по трьох смугах, а сьогодні, якраз напередодні травневих вихідних, іще по трьох", - зазначив заступник керівника ОП.
Голова Державного агентства автомобільних доріг України (Укравтодору) Олександр Кубраков розповів, що міст став безпечнішим як для водіїв, так і для пішоходів. Там облаштовано тротуари вздовж правої та лівої сторін мосту, а також металеве бар’єрне огородження. На розподільчій смузі мосту встановлена двобічна металева бар’єрна огорожа Vario Guard, а на підходах до мосту змонтовано збірну залізобетонну огорожу типу "Нью Джерсі".
"У рамках "Великого будівництва" ми не просто успішно завершили міст — але й змогли випередити графік на 15 місяців. Мостобудівники працювали у безперервному режимі на лівому проїзді навіть у зимові морози, аби завершити об’єкт вчасно — до травневих свят", - зазначив Кубраков.
Він також повідомив, що вже у травні цього року на мосту почнеться монтаж майданчика Weigh-in-Motion.
"До завершення робіт система автоматичного стягнення штрафів з перевантажених вантажівок має нарешті запрацювати — чекаємо гарних новин з Верховної ради України", - додав Кубраков.
Як повідомляв Укрінформ, Кирило Тимошенко зазначав, що цього року за програмою Володимира Зеленського "Велике будівництво" має бути завершене будівництво мегамостів у Запоріжжі.