Чернігівська міськрада просить уряд дозволити підприємцям працювати

Депутати Чернігівської міської ради ухвалили звернення до Кабінету Міністрів із проханням дозволити під час локдауну працювати малому та середньому бізнесу, діяльність якого в червоній зоні підпадає під заборону.

Документ розглядався на сьомій сесії міської ради 8-го скликання, повідомляє кореспондент Укрінформу.

У зверненні міськрада просить уряд дозволити роботу суб’єктів господарської діяльності, які працюють у сферах громадського харчування, торговельного і побутового обслуговування населення, а також зробити державну допомогу вимушено непрацюючим підприємцям не одноразовою, а постійною на весь період карантину. Окремо звертається увага на проблеми працівників приватних дитсадків та інших недержавних закладів позашкільної освіти.

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Прийняттям такого звернення депутати підтримали підприємців, які днями пікетували мерію та ОДА з вимогою дозволити їм працювати. Їхні представники виступали сьогодні й на сесії. Вони наголошували на тому, що через карантинні обмеження тисячі жителів області залишились без засобів для існування, багато підприємців змушені звільняти працівників або згортати бізнес. Водночас у супермаркетах, робота яких дозволена, спостерігається значне скупчення покупців, що збільшує вірогідність поширення коронавірусної інфекції.

Коментуючи рішення депутатського корпусу, Чернігівський міський голова Владислав Атрошенко зазначив, що питання передачі повноважень щодо встановлення карантинних обмежень на місця набуває особливої актуальності. І якщо його не вирішити, протести підприємців з-під міських рад перекинуться у Київ на Банкову. Отож, напругу треба вчасно погасити. Про це Атрошенко сподівається поговорити з Прем’єр-міністром України, приїзд якого до Чернігова планується у травні.

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Як повідомляло агентство, у червоній карантинній зоні Чернігівщина перебуває з 29 березня. Попри жорсткі обмеження, епідситуація, пов’язана із захворюваністю на COVID-19, покращується вкрай повільно. Як наслідок, сьогодні, 28 квітня, уряд залишив область у червоній зоні.