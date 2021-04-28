Вибух авто на Луганщині: трьох військових доправили до харківського госпіталю

Трьох військових, які 27 квітня постраждали від підриву машини на невідомому пристрої, доправили у харківський госпіталь, їх стан оцінюють як задовільний.

Про це повідомив на брифінгу провідний хірург Військово-медичного клінічного центру Північного регіону Сергій Шипілов, передає кореспондент Укрінформу.

«Сьогодні були доставлені троє військовослужбовців, які отримали травми в результаті вибуху автомобіля. Двоє мають комбіновану травму, а саме: вибухову травму зі струсом головного мозку і акубаротравмою. Один з них має скелетну травму з пошкодженням кісток тазу і два з них мають термічну травму, це опіки I-II ступенів голови, обличчя. Вони всі в задовільному стані. Їм надана кваліфікована допомога в умовах військового мобільного госпіталю, де вони перебували, і зараз вони проходять дообстеження і лікування в наших умовах. Призначено комбіноване лікування», - поінформував Шипілов.

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За його словами, бійцям від 40 до 48 років, всі вони родом із Західної України.

Лікування триватиме до 3 тижнів у залежності від можливих ускладнень, потім військовослужбовцям потрібна буде реабілітація.

Як повідомляв Укрінформ, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» у вівторок, 27 квітня, внаслідок підриву військового автомобіля на невідомому вибуховому пристрої один український військовослужбовець загинув, ще троє дістали бойові травмування. Бійців доставили у лікарню, стан їхнього здоров'я задовільний.

Загиблий під час вибуху - військовослужбовець з Хмельниччини, 30-річний Роман Гуляк.