У «червоній» зоні залишаються Київ та дев’ять регіонів

У червоній зоні епідемічної небезпеки перебувають столиця та 9 областей. В 11 областях рівень госпіталізацій хворих на коронавірусну інфекцію перевищує індикаторний показник 60 на 100 тис. населення.

Як передає Укрінформ, відповідні дані опубліковані на сайті Міністерства охорони здоров'я.

Так, у червоній зоні станом на 28 квітня перебувають Київ, Житомирська, Запорізька, Київська, Миколаївська, Полтавська, Сумська, Харківська, Хмельницька, Чернігівська області. У жовтій зоні - Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Одеська, Херсонська та Чернівецька області. Решта областей віднесені до помаранчевої зони.

Показник госпіталізацій вище за визначений у 60 на 100 тис. населення зафіксовано в 11 регіонах: Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Луганській, Миколаївській, Полтавській, Сумській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській та Чернігівській областях.

У Києві показник госпіталізацій станом на 27 квітня становив 53,5%. Зайнятість ліжок із киснем у Києві при визначеному показнику 65% становить 55,6%.

Найвищий показник госпіталізацій станом на 27 квітня у Хмельницькій - 95,5, Сумській - 77,3, Черкаській - 74,8% областях.

Найвищий показник завантаженості ліжок із киснем станом на 27 в Донецькій області - 67% при визначеному показнику 65%.

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Як повідомлялося, Кабінет Міністрів схвалив постанову про встановлення в Україні адаптивного карантину до 30 червня, встановлено 4 рівні епіднебезпеки та показники їх визначення.

Зелений рівень дозволяє переглянути підходи до протиепідемічних обмежень в сторону пом’якшення. Він встановлюється одночасно на всій території України, якщо: 1) захворюваність на грип та ГРВІ на території не менш як 13 регіонів менше 50% епідемічного порогу; 2) коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 (методом ПЛР та з визначення антигену SARS-CoV-2) – менше 5%.

Жовтий рівень діє як базовий на рівні всієї країни. Встановлюється на рівні регіонів.

Помаранчевий - попереджувальний рівень, який свідчить про ускладнення епідемічної ситуації в регіоні, що може призвести до запровадження посилених обмежувальних протиепідемічних заходів. Встановлюється на рівні регіонів, якщо перевищено хоча б один показник: захворюваність на грип та ГРВІ перевищує епідемічний поріг; завантаженість ліжок, забезпечених постачанням медичного кисню у визначених закладах охорони здоров’я – більше 65%; кількість тестувань методом ПЛР та з визначення антигену SARS-CoV-2 протягом останніх 7 днів на 100 тис. населення – менше 300; кількість госпіталізацій протягом останніх 7 днів на 100 тис. населення – більше 60; коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 (методом ПЛР та з визначення антигену SARS-CoV-2) – більше 20%; зростання госпіталізацій протягом останніх 7 днів порівняно з попереднім аналогічним періодом – більше 50%.

Червоний рівень встановлюється на рівні регіонів, якщо протягом трьох днів перевищено 2 або більше показників.

Червоний рівень епідемічної небезпеки визначається рішенням Державної комісії з питань ТЕБ та НС за ініціативи міністра охорони здоров'я протягом 48 годин. Рішення Державної комісії з питань ТЕБ та НС набирає чинності не раніше ніж через два дні з дати його оприлюднення. Рішення щодо скасування червоного рівня ухвалюється у разі досягнення регіоном усіх показників протягом не менш ніж п’яти днів підряд.