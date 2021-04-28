У Черкасах після 40-хвилинної реанімації медикам вдалося запустити серце жінки

У Черкасах після 40-хвилинної реанімації медикам вдалося запустити серце жінки

Укрінформ
У Черкасах після довготривалої реанімації, на 39 хвилині, медикам вдалося запустити серце жінки.

Про це у Фейсбуці повідомляє речниця КНП "Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф ЧОР" Ірина Назарок, передає Укрінформ.

НП сталася у вівторок, 27 квітня, близько 19:30.

В диспетчерську екстреної допомоги надійшов виклик, що 38-річна жінка знепритомніла і не дихає. Чоловік повідомив, що перед тим, як знепритомніти, жінка поскаржилася на різкий головний біль.

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За вказаною адресою терміново виїхала реанімаційна бригада ЕМД. В цей час диспетчер телефоном проводила медичний супровід, фахово пояснюючи, як правильно та в якій послідовності проводити реанімаційні заходи. Завдяки цим порадам та вказівкам родичі пацієнтки розпочали проводити серцево-легеневу реанімацію до прибуття бригади.

Оперативно прибувши на виклик, лікар та фельдшер провели розширені реанімаційні заходи. Після довготривалої реанімації, на 39 хвилині, медикам вдалось запустити серце жінки.

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Дорогою до лікарні в автівці швидкої медики продовжили проводити інтенсивну терапію та штучну вентиляцію легень. Із безперервним моніторингом життєво важливих параметрів організму пацієнтку доправили до Третьої Черкаської міської лікарні.

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