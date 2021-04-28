У Запоріжжі розслідують незаконний видобуток граніту на ₴1 мільярд

У Запоріжжі керівника підприємства підозрюють у незаконному видобуванні граніту вартістю понад 1 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Голові правління одного з акціонерних товариств міста повідомили про підозру за фактом незаконного видобування корисних копалин загальнодержавного значення, вчиненого шляхом вибуху (ч. 4 ст. 240 Кримінального кодексу України.

За даними слідства, керівник підприємства з вересня по грудень 2019 року організував незаконне видобування граніту шляхом проведення п’яти вибухів на Передаточнинському родовищі.

У результаті таких дій видобуто понад 180 тис тонн граніту вартістю у понад 1 млрд грн.

Як повідомляв Укрінформ, до суду передано обвинувальний акт щодо голови правління акціонерного товариства, обвинуваченого у незаконному видобутку піску з Бортницького родовища на території Дарницького району Києва, внаслідок чого державі завдано збитків на понад 626 млн грн.

Фото: gp.gov.ua