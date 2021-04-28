Цьогоріч на Буковині відремонтують школи, дитсадки та два великих стадіони

В рамках програми Президента "Велике будівництво" у Чернівецькій області до кінця року планують відремонтувати 4 школи, 4 дитячі садочки та два великих стадіони.

Для цього область вже отримала із Державного фонду регіонального розвитку 114 мільйонів гривень, передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу Чернівецької ОДА,

"Програму Президента України "Велике будівництво" реалізовуватимуть на Буковині та 2021 року. Для цих потреб область отримала із Державного фонду регіонального розвитку 114 мільйонів гривень. За словами першого заступника голови ОДА, загалом у програму «Велике будівництво» цього року потраплять 4 школи, 4 дитсадки та два великих стадіони – у Чагрі та Кіцмані", - йдеться у повідомленні.

Наразі завершується облаштування приймальних відділеннях п’яти медичних закладів, реконструкцію яких розпочали минулого року. Йдеться про Вижницьку, Сторожинецьку, Сокирянську районні лікарні, а також про обласну лікарню і лікарню швидкої медичної допомоги у Чернівцях.

Зараз тут триває встановлення потужного діагностичного обладнання, яке область отримала завдяки програмі «Велике будівництво».

"Кожен із цих медичних закладів отримав комп’ютерний томограф. Загалом апарати вартували 150 мільйонів гривень, їх централізовано закупило Міністерство охорони здоров'я України. І вже незабаром буковинці зможуть робити КТ безкоштовно", – пояснив Ковалюк.

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Як повідомляв Укрінформ, у 2021 році за програмою «Велике будівництво» в Україні планують завершити близько 300 об’єктів соціальної інфраструктури. Частка проєктів соціальної інфраструктури у «Великому будівництві-2021» сягатиме 70%.