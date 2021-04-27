У Харкові не планують додаткових обмежень на Великдень і травневі свята

Жодні додаткові протиепідемічні обмеження під час святкування Великодня та Дня Перемоги в Харкові не вводитимуться.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Харківської міської ради, посилаючись на секретаря міськради Ігоря Терехова.

«У Харкові зменшується рівень захворюваності. Сподіваюся, що скоро ми вийдемо з «червоної зони», перейдемо до «помаранчевої зони» і далі. Звичайно, в цьому випадку обмежувальні заходи будуть зніматися. Що стосується Великодня, то додатково обмежувати ніхто нічого не буде, те ж стосується і Дня перемоги», - зазначив Терехов.

Як повідомлялося, міська влада максимально пом'якшила обмеження, які можуть бути введені в «червоній зоні». Так, у Харкові працює наземний транспорт, метрополітен, дозволена робота ринків, де продукти харчування становлять понад 60%.

Як повідомляв Укрінформ, 27 квітня заступник Харківського міського голови Світлана Горбунова-Рубан заявила, що з 900 ліжок, призначених для хворих на коронавірус, у Харкові зайнято 826.