Тернопільщина на місяць раніше розпочала ремонт 200 кілометрів доріг державного значення

У Тернопільській області через сприятливі погодні умови на місяць раніше запланованого розпочали ремонт 200 км автошляхів державного та 120 км місцевого значення.

Про це передає Укрінформ із посиланням на повідомлення пресслужби облдержадміністрації.

«Найперше роботи стартували на пріоритетному об’єкті «Великого будівництва» у цьому році – Дорозі Єдності М-30 Стрий – Ізварине. В межах Тернопільської області автошлях заплановано відремонтувати на ділянці протяжністю 47 км. Цей маршрут стане найдовшим в Україні. Його планують відкрити до 30-річчя Незалежності», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що також важливим об’єктом нового будівництва в області стане і північно-східна ділянка обходу Тернополя.

Ця дорога з’єднає два населені пункти і дві міжнародні траси М-19 та М-12.

Всього ж у рамках проєкту Президента «Велике будівництво» на Тернопільщині запланували реалізувати 16 проєктів. Для цього з держбюджету спрямують понад 120 млн грн.

Як повідомляло агентство, програмою Президента "Велике будівництво" у 2021 році передбачено відремонтувати трасу М-30 Стрий – Ізварине протяжністю 1400 км, яка з'єднає захід і схід України.

Раніше Президент Володимир Зеленський під час всеукраїнського форуму "Україна 30. Інфраструктура" заявив, що в Україні у 2021 році буде побудовано та відновлено 4500 км доріг державного значення та 2000 км місцевих доріг.

Національний проєкт "Велике будівництво" був ініційований Зеленським восени 2019 року. Мета проєкту – побудувати необхідні об’єкти інфраструктури по всій Україні.