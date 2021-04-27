Тернопільщина на місяць раніше розпочала ремонт 200 кілометрів доріг державного значення
Про це передає Укрінформ із посиланням на повідомлення пресслужби облдержадміністрації.
«Найперше роботи стартували на пріоритетному об’єкті «Великого будівництва» у цьому році – Дорозі Єдності М-30 Стрий – Ізварине. В межах Тернопільської області автошлях заплановано відремонтувати на ділянці протяжністю 47 км. Цей маршрут стане найдовшим в Україні. Його планують відкрити до 30-річчя Незалежності», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що також важливим об’єктом нового будівництва в області стане і північно-східна ділянка обходу Тернополя.
Ця дорога з’єднає два населені пункти і дві міжнародні траси М-19 та М-12.
Всього ж у рамках проєкту Президента «Велике будівництво» на Тернопільщині запланували реалізувати 16 проєктів. Для цього з держбюджету спрямують понад 120 млн грн.
Як повідомляло агентство, програмою Президента "Велике будівництво" у 2021 році передбачено відремонтувати трасу М-30 Стрий – Ізварине протяжністю 1400 км, яка з'єднає захід і схід України.
Раніше Президент Володимир Зеленський під час всеукраїнського форуму "Україна 30. Інфраструктура" заявив, що в Україні у 2021 році буде побудовано та відновлено 4500 км доріг державного значення та 2000 км місцевих доріг.
Національний проєкт "Велике будівництво" був ініційований Зеленським восени 2019 року. Мета проєкту – побудувати необхідні об’єкти інфраструктури по всій Україні.