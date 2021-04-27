Київщина отримала 23,5 тисячі доз корейської вакцини AstraZeneca

Київщина отримала партію вакцини AstraZeneca-SKBio, виробленої у Південній Кореї. Йдеться про 23,5 тисячі доз.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Київської ОДА.

«Сьогодні наша область отримала чергові вакцини проти COVID-19. Цього разу це південнокорейська вакцина AstraZeneca-SKBio. Як і попередні рази, не марнували часу й цього ж дня запустили роботу частини стаціонарних пунктів для щеплень. А вже відзавтра таких в області працюватиме 100", - розповів очільник Київської облдержадміністрації Василь Володін.

Вакцина AstraZeneca-SKBio з Південної Кореї є ідентичною за складом і технологією виробництва та взаємозамінною з AstraZeneca/CoviShield, що виготовлена за ліцензією в Індії;

ті, хто отримав першу дозу AstraZeneca/Covishield, може зробити друге щеплення вакциною AstraZeneca-SKBio.

Як повідомлялося, вакцинація від COVID-19 розпочалася в Україні з 24 лютого 2021 року.

На сьогодні Україна отримала 500 тис. доз вакцини Covishield виробництва індійського Інституту сироватки крові, 200 тис. доз вакцини CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech, 117 тисяч доз вакцини Comirnaty від компанії Pfizer-BioNTech, у рамках глобальної ініціативи COVAX, 367 200 доз вакцини AstraZeneca-SkBio виробленої SK Bioscience, Південна Корея, яка доставлена в межах глобальної ініціативи COVAX. Станом на 27 квітня в Україні першу дозу отримали 539 124 людини.

З 27 квітня в регіонах були відкриті понад 2 тис. пунктів щеплення.

Фото: koda.gov.ua