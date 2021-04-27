У Запоріжжі тестують обладнання, що виявляє COVID-мутації

У Запорізькому обласному лабораторному центрі МОЗ в тестовому режимі запрацювало унікальне обладнання, що дозволяє виявити мутації коронавірусної хвороби.

Про це повідомили в пресслужбі ОДА, передає Укрінформ.

Зазначається, що нові витратні матеріали, отримані вірусологічною лабораторією Запорізького лабораторного центру МОЗ України, дозволяють не лише виявляти вірус, але й відрізняти його штами.

"Запуск обладнання, зроблений 26 квітня на пробах у Запоріжжі виявив британський штам вірусу у 15 з 16 протестованих зразків. А тести найближчих двох днів, що будуть зроблені в інших населених пунктах нашого регіону, дозволять підтвердити чи спростувати гіпотезу, що третя хвиля COVID викликана виключно британським штамом хвороби”, - йдеться у повідомленні.

Загалом в Україні виявлено циркуляцію 18 мутованих штамів, що походять із країн Європи (Італія, Данія, Бельгія, Велика Британія), Південної Америки, Азії та Австралії.

За останню добу в Запорізькій області зареєстровано 554 нових випадків захворювання на COVID-19, а також зафіксовано 23 летальних випадків від ускладнень захворювання.

Фото: zoda.gov.ua