На Волині пройшли масштабні антитерористичні навчання
Про це у Фейсбуці інформує пресслужба НГУ, передає Укрінформ.
«Гвардійці Західного територіального управління Національної гвардії України взяли участь в антитерористичних навчаннях, організованих Службою безпеки України. Відбулися вони на території Ратнівського району Волинської області. Участь у навчаннях, окрім нацгвардійців і представників СБУ, взяли також підрозділи Національної поліції та Держприкордонслужби», - йдеться у повідомленні.
Під час цих навчань основна увага зосереджувалася на відпрацюванні спільних дій підрозділів при охороні держкордону та захисту стратегічно важливих об’єктів.
Ці заходи проводились в умовах, максимально наближених до реальних, із використанням озброєння та спецтехніки.
Як повідомлялося, 26 квітня у ДПСУ поінформували, що спецпідрозділи Держприкордонслужби, Нацгвардії, Нацполіції, та ЗСУ взяли участь у міжвідомчих антитерористичних тренуваннях, які пройшли на Одещині.
Фото: Нацгвардія