На Волині пройшли масштабні антитерористичні навчання

На Волині відбулися антитерористичні навчання за участю Нацгвардії, працівників Служби безпеки України, Нацполіції, Держприкордонслужби.

Про це у Фейсбуці інформує пресслужба НГУ, передає Укрінформ.

«Гвардійці Західного територіального управління Національної гвардії України взяли участь в антитерористичних навчаннях, організованих Службою безпеки України. Відбулися вони на території Ратнівського району Волинської області. Участь у навчаннях, окрім нацгвардійців і представників СБУ, взяли також підрозділи Національної поліції та Держприкордонслужби», - йдеться у повідомленні.

Під час цих навчань основна увага зосереджувалася на відпрацюванні спільних дій підрозділів при охороні держкордону та захисту стратегічно важливих об’єктів.

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Ці заходи проводились в умовах, максимально наближених до реальних, із використанням озброєння та спецтехніки.

Як повідомлялося, 26 квітня у ДПСУ поінформували, що спецпідрозділи Держприкордонслужби, Нацгвардії, Нацполіції, та ЗСУ взяли участь у міжвідомчих антитерористичних тренуваннях, які пройшли на Одещині.

Фото: Нацгвардія