У Херсоні планують завершити першу чергу мосту «ХБК-Таврійський» до 24 серпня

У Херсоні за програмою Президента "Велике будівництво" планують до Дня Незалежності завершити будівництво першої черги з'їзду на шляхопроводі "ХБК – Таврійський", який є одним із найважливіших інфраструктурних об’єктів для області.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Херсонської обласної державної адміністрації у Фейсбуці.

“З кожним тижнем ми стаємо все ближче до нашої спільної мети – якнайскорішого відкриття шляхопроводу. З’їзд першої черги буде збудований до 30 річниці Незалежності – 24 серпня 2021 року”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що потреба у зведенні мосту у Херсоні по проспекту Адмірала Сенявіна – вулиці Залаегерсег постала ще у 2006 році через збільшення навантаження на вулично-дорожню мережу міста. Минулого року під час робочої поїздки до Херсонської області Президент України Володимир Зеленський побував на будівництві мосту та закликав не втрачати час і починати будівельні роботи одночасно з вирішенням процедурних питань.

«Зробіть міст для людей», – наголосив Президент.

В ОДА зауважують, що докладають максимум зусиль, аби завершити будівництво, та сподіваються, що Верховна Рада підтримає додаткове виділення близько 350 млн грн, що дасть змогу розпочати спорудження другої полоси з’їзду вже найближчим часом.

Як повідомляв Укрінформ, раніше заступник керівника Офісу президента та координатор “Великого будівництва” Кирило Тимошенко заявив, що цього року буде добудований Запорізький міст.